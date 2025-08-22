Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Kleintransporter muss ausweichen und kippt um

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 08.00 Uhr, kam ein Kleintransporter von der Kreisstraße 6337 ab und kippte auf die Fahrerseite. Der 18-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Kreisstraße in Richtung Dossenbach, als er einem unbekannten motorisierten Zweirad, welches auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll, ausweichen musste. Der 18-Jährige verlor die Kontrolle über den Kleintransporter, kam von der Kreisstraße ab und der Kleintransporter kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 18-Jährige sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

