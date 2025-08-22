Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Kollision zwischen zwei Pkws - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 18.35 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Waldshut und eine 22-jährige Pkw-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung, als beide Pkws miteinander kollidierten. Durch die Kollision schleuderte der Pkw der 22-Jährigen in eine deutlich tiefer gelegene Grundstückseinfahrt. Die 22-Jährige war in ihren Pkw eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde die 22-Jährige in ein Spital in die Schweiz geflogen. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Bis gegen 21.00 Uhr war der Streckenabschnitt der Hauptstraße voll gesperrt.

