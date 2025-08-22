Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einliegerwohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 23.10 Uhr, öffnete eine unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster, um in eine Einliegerwohnung im Uhlandweg zu gelangen. Ob sich die unbekannte Täterschaft in der Wohnung aufhielt ist hier noch nicht bekannt. Mutmaßlich wurde diese durch Zeugen gestört. Drei maskierte Personen seien in Richtung Hauptfriedhof geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

