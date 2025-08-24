PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a.K.: Unfallflucht durch Pkw-Lenker - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, um 15:30 Uhr, ereignete sich in Wyhl a.K., in der Endinger Straße, ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr die 60 Jahre alte geschädigte Pkw-Fahrerin zuvor den Kreisverkehr um im weiteren Verlauf auf die Endinger Straße abzubiegen.

Hier kam ihr dann ein Pkw entgegen, welcher aber das Rechtsfahrgebot missachtete. Auf Grund dieses Umstandes kam es dann im Gegenverkehr zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Anstoß an den jeweiligen Außenspiegeln stattfand.

Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung.

An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Verursacherfahrzeug aufgefunden werden, demnach müsste es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw der Marke Toyota, Modell Prius, gehandelt haben.

Zeugen welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

