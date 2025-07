Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Bäckereifiliale

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (09.07.25) in eine Bäckereifiliale am Sauerbruchweg in Borghorst eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall sowie Stimmen gehört und die Polizei alarmiert. Als diese am Einsatzort eintraf, stellte sie eine zerstörte Schaufensterscheibe an der Filiale, die sich an einem Supermarkt befindet, fest. Die Täter durchsuchten die Kassen sowie Unterlagen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell