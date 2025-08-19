Polizei Köln

POL-K: 250819-4-K Mutmaßlicher Koksdealer vorläufig festgenommen - 35 Jahre alter Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

Streifenpolizistinnen haben am Montagabend (18. August) im Stadtteil Poll einen mutmaßlichen Drogendealer (35) nach kurzer Flucht gestellt und vorläufig festgenommen. Die Polizisten fanden bei dem 35-Jährigen fast 80 Gramm Kokain sowie einen niedrigen vierstelligen Betrag in "dealtypischer" Stückelung. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 20.45 Uhr fielen einem Zivilfahnder drei Männer, darunter auch der 35-Jährige, an der KVB-Bahnhaltestelle "Baumschulenweg" auf, da einer der Beschreibung eines Verdächtigen eines vorausgegangenen Eigentumsdelikts entsprach. Als ein hinaufgerufener Streifenwagen zur Kontrolle eintraf, versuchte der 35-Jährige vergeblich in Richtung der angrenzenden Parkanlage zu flüchten. (cw/as)

