POL-K: 250819-2-K Streit vor einem Kiosk in der Innenstadt eskaliert - 38-Jähriger mit Schnittverletzungen in Klinik eingeliefert - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung vor einem Kiosk am Montagabend (18. August) auf der Lungengasse Ecke Clemensstraße, bei dem ein 38-Jähriger leichte Schnittverletzungen erlitten hat, sucht die Polizei Zeugen. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen am Oberkörper zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Geschädigten zunächst gegen 20.40 Uhr mit dem Kioskbetreiber in Streit geraten sein. Zeugenaussagen zufolge soll anschließend ein unbekannter Täter hinzugekommen und den 38-Jährigen von hinten mit einem unbekannten Gegenstand angegriffen haben. Danach sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Tatverdächtige soll etwa 50 Jahre alt und kräftig gewesen sein. Zur Tatzeit soll er mit einem kurzen braunen T-Shirt bekleidet und kurze Haare gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen sowie zur Identität des Gesuchten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (sw/as)

