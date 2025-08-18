Polizei Köln

POL-K: 250818-6-K/GL Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Taxifahrer - Fotos

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 28. April 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6021381

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln nach einem Tatverdächtigen, der in der Kölner Innenstadt in der Nacht zu Sonntag (28. April 2025) gegen 23.30 Uhr einen Taxifahrer (79) mit Pfefferspray attackiert und ihm die Geldbörse geraubt gaben soll. Zuvor hatte sich der Unbekannte von Bergisch Gladbach aus in Richtung Appellhofplatz in Köln fahren lassen. Im Bereich der Straße "In der Burgmauer" sei es dann zum Streit um die Bezahlung gekommen in dessen Folge der mutmaßliche Räuber den 79-Jährigen angegriffen habe.

Der Verdächtige soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Kapuzenpullover mit orangefarbener Kapuze, eine dunkle Jacke und einen Schnauzbart getragen haben. Generell habe er eher ungepflegt gewirkt.

Bilder des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/177806

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell