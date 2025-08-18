Polizei Köln

POL-K: 250818-5-K Polizei stoppt 19-jährigen nach mutmaßlichem "Einzelrennen" - Mobiltelefon, Führerschein und Auto beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem sogenannten "Alleinrennen" in der Nacht auf Sonntag (17. August) im Kölner Stadtteil Zollstock hat die Polizei einen 19-jährigen Autofahrer gestoppt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein, das Mobiltelefon sowie den Wagen des jungen Fahrers.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Autofahrer (29) der Polizei per Notruf, dass ihm im Kreisverkehr Oberer Komarweg / Am Eifeltor ein Peugeot 207 mit hoher Geschwindigkeit als Falschfahrer entgegengekommen sei. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Leichlinger eine Kollision verhindern. Der 29-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des Wagens auf und lotste ein alarmiertes Streifenteam zum Standort des Fahrers. Laut Zeugen war der Peugeot beim Verlassen des Kreisverkehrs in Schleudern geraten und wurde schließlich auf einem Parkplatz am Zollstocker Weg gestoppt.

Gegen den 19-Jährige wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Polizeiliche Statistik:

Mit Stichtag 30. Juni hat die Polizei Köln im ersten Halbjahr 2025 über 80 verbotene Kraftfahrzeugrennen registriert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Rennen nahezu gleichbleibend. In einem Verkehrsunfall endeten über 20 der aufgenommenen "Rennen". Im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum 13 Unfälle. Im Leverkusener Stadtgebiet hat sich die Anzahl der verbotenen Kraftfahrzeugrennen im Vergleich zum Vorjahr (7 "Rennen") verdoppelt. Nur in einem Fall war ein Unfall die Folge (Vorjahr:4). (cw/al)

