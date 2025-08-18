PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250818-2-K Schwerpunkteinsatz rund um den Neumarkt: Einsatzkräfte nehmen mutmaßlichen Drogendealer (46) fest - Mann (34) nach sexueller Belästigung gestellt

Köln (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes haben Beamte der Einsatzhundertschaft am Sonntag (17. August) einen mutmaßlichen Drogendealer (46) erwischt und einen zweiten Mann (34) wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung festgenommen.

Die Sachverhalte im Einzelnen:

Gegen 15.30 Uhr machte eine Frau (31) auf sich aufmerksam, nachdem der 34-Jährige sie im Bereich der Haltestelle Neumarkt belästigt hatte. Ersten Erkenntnissen nach soll er der 31-Jährigen mit der Hand an die Brust gefasst und sie damit körperlich bedrängt haben. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, soll er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 16.45 Uhr beobachteten Zivilkräfte dann, wie der 46-Jährige in der Lungengasse ein "Drogentütchen" an einen mutmaßlichen Kunden übergeben hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei ihm Crack, mehrere hundert Euro Dealgeld sowie ein in der Bauchtasche verstecktes Messer sicher. (sw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

