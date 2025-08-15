Polizei Köln

POL-K: 250815-6-K Intensivtäter nach mehreren Gewaltdelikten festgenommen - 37-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Donnerstagabend (14. August) einen 37-jährigen Mann nach mehreren Gewaltdelikten vorläufig festgenommen. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten und bei der Polizei als Intensivtäter registriert. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Nach einem Zeugenhinweis, wonach er einen Passanten auf der Friesenstraße mit einem Schraubendreher bedroht haben soll, hatten Polizisten den Tatverdächtigen dort gegen 17.35 Uhr angetroffen.

Wie die Ermittlungen ergaben, steht der 37-Jährige im Verdacht, innerhalb weniger Stunden des Donnerstagnachmittags gleich mehrere Gewaltstraftaten in der Kölner Innenstadt begangen zu haben. Zu den Tatorten zählen unter anderem die Ehrenstraße, die Breite Straße, die Magnusstraße sowie die Friesenstraße.

Die Tathandlungen reichen von Angriffen mit Pfefferspray und Metallstange über Steinwürfe bis hin zu Bedrohungen mit Messer und Schraubendreher sowie Beleidigungen. In einem Fall wird der Verdacht von Exhibitionismus geprüft.

Bei den Taten erlitt eine Frau leichte Verletzungen, alle anderen Angegriffenen blieben nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Die Ermittlungen und Vernehmungen zu den einzelnen Tathandlungen sowie zu möglichen weiteren Opfern dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell