Polizei Köln

POL-K: 250815-5-K Festnahme nach Drogenfund - Mutmaßlicher Dealer (27) war mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Köln (ots)

Ein Streifenteam der Polizei Köln hat am Donnerstagnachmittag (14. August) in der Kölner Altstadt-Süd einen mutmaßlichen Drogenhändler (27), der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war, vorläufig festgenommen. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die Einsatzkräfte hatten den Mann im Zuge eines Einsatzes gegen 17.05 Uhr im Bereich Pantaleonswall / Waisenhausgasse kontrolliert und bei seiner Durchsuchung mehrere sogenannte "Blubbles" mit Crack sowie mehrere Verpackungen mit Heroin-Steinen gefunden. Außerdem fanden die Beamten Geldscheine und Münzgeld, in einer Stückelung, die typischerweise dem Erlös aus Straßendeal-Verkäufen entspricht.

Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass das Fahrrad des 27-Jährigen gestohlen war. Die Polizisten leitet daher zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei ein. (as/al)

