Polizei Köln

POL-K: 250815-4-K Festnahme nach mehreren Bandendiebstählen aus Kellern - Zivilkräfte stellen Tatverdächtige auf frischer Tat

Köln (ots)

Einsatzkräfte des rechtsrheinischen Einsatztrupps der Polizei Köln haben in der Nacht zu Freitag (15. August) in Humboldt/Gremberg zwei Männer (21,30) auf frischer Tat bei einem Kellereinbruch in der Lüderichstraße festgenommen. Die Männer werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

In den vergangenen Wochen verzeichnete die Polizei insbesondere in den Stadtteilen Poll, Deutz und Porz eine Häufung von Einbrüchen in Kellerräumen. Dabei wurden in kurzer Zeit zahlreiche Kellerparzellen in Mehrfamilienhäusern gewaltsam geöffnet und gelagerte Gegenstände entwendet.

Aufgrund der Tatserie hatten zivile und uniformierte Kräfte ihre Aufklärungsmaßnahmen im rechtsrheinischen Stadtgebiet verstärkt. Im Zuge dessen hatten die Fahnder die beiden Tatverdächtigen im Visier, als diese das Mehrfamilienhaus gegen 3.30 Uhr mit zwei Tragetaschen verließen.

Bei der Festnahme stellten die Beamten mutmaßliche Tatbeute aus den Taschen sicher - darunter einen Akkubohrer, eine Schleifmaschine und ein Werkzeugkoffer.

Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob die beiden Festgenommenen für weitere Kellereinbrüche in den vergangenen Wochen verantwortlich sind. Allein in der Nacht zu Freitag kam es im direkten Umfeld zu acht weiteren Einbruchsversuchen. (as/al)

