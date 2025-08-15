Polizei Köln

POL-K: 250815-3-Lev Raub in Leverkusen-Küppersteg - Polizei fahndet nach silbernem SUV

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einem Raub am Donnerstagmittag (14. August) auf der Robert-Blum-Straße nach einer etwa 1,65 Meter großen, circa 30 Jahre alten Frau mit Kopftuch. Sie soll gegen 12 Uhr aus einem silbernen SUV ausgestiegen sein, der in Höhe der Autobahnbrücke anhielt. Laut Zeugen ging sie direkt auf eine 73-jährige Fußgängerin zu und zog ihr gewaltsam einen goldenen Ring vom Finger. Anschließend soll die Gesuchte wieder zu zwei männlichen Komplizen in das Fahrzeug gestiegen sein. Der Wagen fuhr danach in Richtung Opladen davon.

Hinweise zu dem Vorfall und/oder dem silbernen SUV nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

