POL-FR: Höchenschwand: Unbekannte dringen in leerstehendes Hotel ein

Am Mittwoch, 04.12.2024, sind offenstehende Fenster und ein Wasserschaden in einem bereits länger leerstehenden Hotel in der Panoramastraße in Höchenschwand mitgeteilt worden. Unbekannte begaben sich mutmaßlich durch seit längerer Zeit offenstehende Fenster in ein ehemaliges Hotelgebäude. Im oberen Geschoss wurde eine abgeschraubte Armatur einer Badewanne festgestellt, aus welcher Wasser austrat und sich nahezu im gesamten Gebäude verteilte. Nach Abdrehen des Haupthahnes konnte weiterer Schaden verhindert werden. Bei der Nachschau im Gebäude wurden zahlreiche offenstehende Fenster festgestellt. Personen konnten keine angetroffen werden. Der Polizeiposten St. Blasien bittet um Hinweise unter 07672 92228-0. Rund um die Uhr kann man sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, in Verbindung setzen.

