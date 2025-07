POL-PDWIL: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Gerolstein (ots) - Am späten Nachmittag des 17.07.2025 wurden Beamte der Polizeiinspektion Daun über den Brand eines Holzverschlags auf einem Schulgelände in Gerolstein in Kenntnis gesetzt. Bei polizeilichem Eintreffen waren die Feuerwehrkräfte bereits damit betraut, das Feuer zu löschen. Es konnte ermittelt werden, dass eine Holzkiste, die zur Lagerung von Pfandflaschen diente, in Brand geriet. Die genaue ...

