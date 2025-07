Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Holzkiste auf Schulgelände

Gerolstein (ots)

Am späten Nachmittag des 17.07.2025 wurden Beamte der Polizeiinspektion Daun über den Brand eines Holzverschlags auf einem Schulgelände in Gerolstein in Kenntnis gesetzt. Bei polizeilichem Eintreffen waren die Feuerwehrkräfte bereits damit betraut, das Feuer zu löschen. Es konnte ermittelt werden, dass eine Holzkiste, die zur Lagerung von Pfandflaschen diente, in Brand geriet. Die genaue Brandursache konnte bis dato noch nicht ermittelt werden. Durch die Hitze des Feuers wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen niedrigen, vierstelligen, Betrag beziffern. Neben den Beamten der Polizeiinspektion Daun waren 11 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gerolstein im Einsatz.

