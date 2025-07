POL-PDWIL: Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Prüm

Daun (ots) - In der Nacht von Montag den 14.07.2025 auf Dienstag den 15.07.2025 brachen unbekannte Täter in die Firma für Forst-, Garten- und Kleingeräte in Gerolstein im Industriegebiet ein. Hier schlugen die Täter das Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Es wurde eine Motorsäge und ein Laubbläser entwendet. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten sich bei ...

