Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Bernkastel-Kues (ots)

Am Morgen des 13.07.2025 ist einem Spaziergänger im "Thelengraben" bei Wehlen die Beschädigung einer Glas-Stele aufgefallen. Diese dekoriert mit insgesamt drei weiteren einen kleineren Platz an einem Wanderweg nahe der Ortslage. Die Glas-Stele ist mutwillig mit einem Stock zerstört worden. Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung ist der Stadt ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell