POL-PDWIL: Schwerer Unfall zwischen Boxberg und Dreis-Brück

Immerath (ots) - In der Zeit vom 09.07.2025, 10:00 Uhr bis zum 11.07.2025, 14:30 Uhr kam es in Immerath in der dortigen Hauptstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. An einem abgestellten PKW wurde durch unbekannte Täter das hintere Kennzeichen abgeschraubt und entwendet. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592-9626-0 ...

