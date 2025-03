Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug auf der Autobahn 1 in Harpstedt auf die Seite gekippt +++ Tödlicher Unfall am Stauende

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17. März 2025, ist ein Sattelzug auf der Autobahn 1 in Harpstedt auf die Seite gekippt. Im daraus resultierenden Stau gab es einen schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist.

Ein 68-jähriger Mann aus dem Bereich Cuxhaven war gegen 09:40 Uhr mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Gegenlenken schaukelte sich sein Gespann auf. In der Folge riss der mit Tierfutter beladene Sattelanhänger von der Zugmaschine ab, kollidierte mit den mittleren Schutzplanken und kippte auf die Seite. Die Sattelzugmaschine kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Gestrüpp zum Stillstand. Der 68-Jährige blieb äußerlich unverletzt, wurde für weitere Untersuchungen aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Sattelzug entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war durch den auf der Seite liegenden Sattelanhänger blockiert und musste gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau.

Dem Stauende näherte sich gegen 09:55 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Uelzen. Er übersah den langsam vorausfahrenden Sattelzug eines 62-Jährigen aus dem Kreis Celle und fuhr mit seinem VW nahezu ungebremst unter den Anhänger. Der 37-Jährige musste von 40 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Ippener und Harpstedt aus dem schwer beschädigten Pkw befreit werden. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Im Anschluss an beide Unfälle richtete die Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen eine Vollsperrung auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück ein. Der Verkehr wird für diese Zwecke bereits im Dreieck Stuhr von der Autobahn 1 abgeleitet. Die Aufhebung dieser Maßnahme wird erst nach dem Aufrichten und Bergen des umgekippten Sattelanhängers (Unfall 1) möglich sein. Eine Freigabe vor dem Nachmittag ist nicht realistisch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell