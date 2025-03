Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl einer Handtasche auf dem Friedhof in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 16. März 2025, ist einer älteren Frau auf dem Friedhof in Wardenburg die Handtasche gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Mädchen/junge Frauen geben können.

Die Geschädigte, auf die Nutzung eines Rollators angewiesen, hielt sich gegen 16:30 Uhr auf dem Gelände des Friedhofs auf. Hier wurde sie von zwei Mädchen bzw. jungen Frauen in einer ihr fremden Sprache angesprochen und dadurch abgelenkt. Beide Mädchen entfernten sich in Richtung Litteler Straße, als eine Bekannte der Geschädigte hinzukam. Kurze Zeit später wurde das Fehlen der Handtasche bemerkt, die sich in der Tasche des Rollators befunden hat. Die Handtasche selbst wurde wenig später auf dem Sportplatz in Littel gefunden. Es fehlte jedoch Bargeld.

Wer weitere Hinweise zu den verdächtigen Mädchen/Frauen auf dem Friedhof in Wardenburg bzw. dem Sportplatz in Littel geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell