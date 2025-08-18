Polizei Köln

POL-K: 250818-1-K Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Fahrzeugdiebstählen fest - Ein 44 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Polizisten haben am Wochenende (15. und 17. August) drei Männer (27, 27, 44) nach mutmaßlichen Fahrzeugdiebstählen in Müngersdorf und der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. Den 44-jährigen Tatverdächtigen schickte ein Haftrichter in Untersuchungshaft.

Freitag, 15. August

Müngersdorf: Zivilkräfte stellen mutmaßlichen Roller-Dieb - Untersuchungshaft

Zivile Einsatzkräfte haben am Freitagmittag einen 44-jährigen Mann in Köln-Müngersdorf festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor einen Roller (Piaggio GTS 125) am Olympiaweg entwendet zu haben.

Die Beamten hatten den Mann zunächst beobachtet, wie er sich am "Stadionbad" auffällig für abgestellte Krafträder interessierte. Wenig später kontrollierten sie ihn an einem Transporter in der Junkersdorfer Straße. Auf der Ladefläche stellten die Polizisten die entwendete Vespa sicher und gaben diese noch am selben Tag an den 34-jährigen Eigentümer zurück.

Sonntag, 17. August

Altstadt-Nord: Zwei Männer nach mutmaßlichem Pkw-Diebstahlsversuch gestellt

Am Sonntagnachmittag (17. August) alarmierte ein 44 Jahre alter Kölner die Polizei, nachdem er zwei unbekannte Männer in seinem abgestellten Mercedes (E 400) in der Marzellenstraße bemerkt hatte.

Nach ersten Ermittlungen hatten sich die beiden 27-Jährigen Zugang zu dem Wagen verschafft und wurden vom Fahrzeughalter sowie Zeugen dabei ertappt. Die beiden flüchteten zunächst, konnten jedoch durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen und die Hinweise des Geschädigten im Bereich Gereonswall/Weidengasse von Polizeistreifen gestellt und vorläufig festgenommen werden. (as/al)

