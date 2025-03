Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfall am Kreisverkehr

Radfahrerin stürzt und entfernt sich vom Unfallort

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstag (25. März 2025) gegen 12:00 Uhr fuhr eine 46-jährige Frau aus Emmerich durch den Kreisverkehr der 's-Heerenberger Straße /Nollenburger Weg/Gerhard-Storm-Straße. Als sie diesen in Richtung 's-Heerenberger Straße vorfahrtberechtigt verlassen wollte (Radfahrer sind dort wartepflichtig), hörte sie einen Knall und sah im Rückspiegel eine offensichtlich gestürzte Person mit einem Fahrrad am Boden liegen. Sie hielt sofort an und wollte zu der Person, einer älteren Dame. Diese hatte sich jedoch bereits aufgerichtet und ging zu Fuß, das Fahrrad schiebend, in Richtung Gerhard-Storm-Straße. Die Autofahrerin setzte ihr Fahrzeug an die Seite, im Glauben, dass die Radfahrerin auf dem Gehweg auf sie warten wollte. Als sie dann dorthin ging, war die Frau mit dem Fahrrad verschwunden. Ob sie durch den Unfall und den anschließenden Sturz verletzt wurde, kann nicht gesagt werden. An dem Auto der Frau, einem Mercedes-Benz B 180, entstand durch die Kollision leichter Sachschaden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt nach der Radfahrerin. Diese wird wie folgt beschrieben:

-"eine ältere Dame"

-trug einen Hut in schwarz

-dunkle Hose

-Jacke in der Farbe Flieder.

Darüber hinaus werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, gebeten, sich zu melden. Hinweise unter Telefon 02822 7830 oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell