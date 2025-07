POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Urbach (ots) - Am Abend des 24.07.2025 kam es in der Hauptstraße in Urbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach derzeitigem Stand missachtete die Unfallverursacherin in einer Linkskurve das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Hierbei wurden insgesamt fünf Personen leichtverletzt und mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

