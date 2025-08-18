Polizei Köln

POL-K: 250818-4-K Versuchter Einbruch in Kosmetiksalon - Einbrecher mit Hilfe von privaten Videoaufnahmen festgenommen

Köln (ots)

Dank privater Videoaufzeichnungen haben Polizisten in der Nacht zu Montag (18. August) einen 37-jährigen Mann nach einem versuchten Einbruch in einem Kosmetiksalon an der Weyerstraße festgenommen.

Gegen 1.45 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter die Polizei, nachdem er über seine Überwachungskameras zwei Verdächtige beim Aufhebeln der Eingangstür beobachtet hatte. Beide waren anschließend mit Fahrrädern vom Tatort geflüchtet. Dank einer präzisen Personenbeschreibung und einer gezielten Absuche entdeckten die Einsatzkräfte den 37-Jährigen jedoch kurz darauf hinter einem Stromkasten versteckt. Sein "Fluchtfahrrad" stellten die Polizisten sicher.

Ersten Ermittlungen zufolge wird dem Festgenommenen zudem vorgeworfen, bereits am Samstag (16. August) an einem Einbruch in denselben Salon auf der Weyerstraße beteiligt gewesen zu sein.

Laut der Kriminalpolizei soll auf den gesicherten Videoaufnahmen auch die Tat vom Vortag dokumentiert sein.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Komplizen sowie dem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad dauern unterdessen an. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell