POL-K: 250819-3-K Mutmaßlicher Drogendealer in Köln-Ostheim festgenommen - Polizei stellt Drogen und Waffen sicher
Köln (ots)
Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (18. August) die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers (29) in Ostheim durchsucht und neben größeren Mengen an Betäubungsmitteln auch mehrere Schreckschusswaffen sichergestellt. Den 29-Jährigen nahmen die Beamten vorläufig fest.
Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung gegen 16 Uhr am Höhenberger Kirchweg aufgefallen, als er beim Erblicken der Polizisten von einer Parkbank aufsprang und die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung stoppten die Beamten den Verdächtigen und fanden in seinen Sachen über 100 Gramm Cannabis, Amphetamin, Kokain sowie rund 1.000 Euro Bargeld.
Auf dem Mobiltelefon des 29-Jährigen stießen die Polizisten zudem auf verdächtige Chatverläufe, die auf Drogenhandel hindeuteten, woraufhin sie einen richterlichen Beschluss erwirkten und seine Wohnung durchsuchten. Dort stellten die Polizisten rund 1,5 Kilogramm Cannabis, 50 Gramm Kokain, mehr als 300 Gramm Haschisch sowie zwei Schreckschusspistolen, zwei Luftdruckgewehre und weiteres Bargeld in Höhe von circa 14.000 Euro sicher. (bg/as)
