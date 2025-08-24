Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Einbruch beim Schützenverein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag, 22.08.2025, 21:30 Uhr bis Samstag, 23.08.2025, 13:30 Uhr, kam es in Endingen, Im Erle, zu einem Einbruch beim dort ansässigen Schützenverein Endingen.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Vereinsheim zu verschaffen.

Aus dem Gebäude wurde u.a. ein Tablet sowie Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand durch das brachiale Öffnen der Eingangstüre erheblicher Sachschaden, welcher sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

