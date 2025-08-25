PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Gundelfingen: Vermisstenfahndung nach 36-Jährigem Mann - HIER: Rücknahme der Fahndung

Gundelfingen (ots)

Die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung ist somit gegenstandslos. Wir bedanken uns für die Unterstützung. Die Medienschaffenden werden gebeten, Lichtbild und Name des Vermissten nicht weiter zu verbreiten.

Ursprungsmeldung:

Ein 36-Jähriger wird seit dem 19.08.2025 vermisst. Zuletzt wurde er im Bereich der Alten Bundesstraße in Gundelfingen gesehen. Die Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Er wird wie folgt beschrieben:

36 Jahre alt

ca. 180 cm groß ca. 70-80 kg schwer lockige, dunkle Haare mit grauen Strähnen kurzer Vollbart braune Augen trägt eine dunkelgrüne Sportuhr

Er könnte mit seinem PKW der Marke Audi, Typ A3 unterwegs sein.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die den Vermissten gesehen oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-1016
A.Faller
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

