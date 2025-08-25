Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Wechselseitige Körperverletzung - Polizei sucht unbekannten Mann mit Begleiterin und weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Montag, 09.08.2025 gegen 15.10 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung in der Alten Basler Straße. Ein unbekannter Mann soll einem 46-jährigen Mann in den Bauch und ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser seine Begleiterin ansprach. Mit einem Schlüsselbund in der Hand schlug der 46-Jährige zurück und traf den Unbekannten im Gesicht. Dieser entfernte sich mit seiner Begleitung anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht den unbekannten Mann und seine Begleiterin. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

