PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Linienbus fährt an Ampel auf Pkw auf - eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Die Hauensteiner Straße befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.30 Uhr ein 62 Jahre alter Busfahrer in Richtung Albbruck. An der Lichtzeichenanlage der Kreuzung zur B34 musste dieser aufgrund einer Rotlichtphase verkehrsbedingt anhalten. Dabei sah er zu spät die bereits vor ihm an der Ampel stehende 67-jährige BMW-Fahrerin und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die 67-jährige verletzte sich leicht. An ihrem BMW entstand Sachschaden von rund 4500 Euro, am Linienbus 3500 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:21

    POL-FR: Herrischried: Unfall zwischen Roller- und E-Bike-Fahrer

    Freiburg (ots) - Mit seinem Elektroroller befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.15 Uhr ein 21 Jahre alter Mann die K6533 in Fahrtrichtung der Einmündung zur L151 und beabsichtigte diese zu überqueren. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne übersah er beim Überqueren einen aus Richtung Hogschür kommenden 45 Jahre alten E-Bike-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall und ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:07

    POL-FR: Löffingen: Versuchter Einbruch in Wohngebäude - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 1. August 2025, 18 Uhr, und Freitag, 22. August 2025, 10 Uhr, versucht, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohngebäude in der Rötengasse in Löffingen zu verschaffen. Der Versuch blieb nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg, es wurde nichts gestohlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren