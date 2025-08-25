Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Linienbus fährt an Ampel auf Pkw auf - eine leicht verletzte Person

Freiburg (ots)

Die Hauensteiner Straße befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.30 Uhr ein 62 Jahre alter Busfahrer in Richtung Albbruck. An der Lichtzeichenanlage der Kreuzung zur B34 musste dieser aufgrund einer Rotlichtphase verkehrsbedingt anhalten. Dabei sah er zu spät die bereits vor ihm an der Ampel stehende 67-jährige BMW-Fahrerin und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Die 67-jährige verletzte sich leicht. An ihrem BMW entstand Sachschaden von rund 4500 Euro, am Linienbus 3500 Euro.

