Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Hyundai auf Parkplatz bei Postamt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein in der Waldshuter Straße geparkter Hyundai Tucson wurde am Samstag, 23.08.2025 zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr am linken Heck beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem öffentlichen Parkplatz auf Höhe des Postamtes am Straßenrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte diesen vermutlich beim Vorbeifahren. Der Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

