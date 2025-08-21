Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der B109 (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 21.08.2025, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich auf der B 109, am Abzweig Neuendorf A ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 73-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Ferdinandshof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im Anschluss in der Nebenanlage zum Stillstand. Der 73-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen. Die 70-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem RTW ins Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die B 109 für etwa 1 Stunde voll gesperrt werden.

