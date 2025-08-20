PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am 19.08.2025 kam es gegen 19:00 Uhr in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und dabei schwer verletzt wurde. Der 45-jährige deutsche Fahrzeugführer einer Harley-Davidson befuhr die Neustrelitzer Straße stadtauswärts und touchierte kurz hinter der Kreuzung zur Kirschenallee zunächst einen Bordstein auf der linken Fahrbahnseite, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und stieß in der weiteren Folge gegen einen vor ihm fahrenden PKW. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Neustrelitzer Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

