Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Bürogebäudes in Sägewerk

Neu Grüssow (ots)

Am gestrigen Montag, dem 18. August 2025, wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle über einen Brand in der Lindenallee in Neu Grüssow informiert.

Nach derzeitigem Kenntnistand brannte das Bürogebäude eines Sägewerkes in voller Ausdehnung. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Vier Anwohner, die augenscheinlich beim Löschen des Feuers halfen, wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten vor Ort behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Der Kriminaldauerdienst suchte und sicherte Spuren am Brandort. Ein Brandursachenermittler kommt am heutigen Tag auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

