Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Stolpe an der Peene (ots)

Am 17.08.2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B110 Höhe Stolpe an der Peene. Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw Opel der vor ihr fahrenden 44-jährigen Fahrzeugführerin. Beide Frauen wurden durch Rettungswagen leichtverletzt zur Untersuchung in das umliegende Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000 Euro. Die B110 musste zur Unfallaufnahme, Versorgung der Fahrerinnen und Bergung der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell