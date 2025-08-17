PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Stolpe an der Peene (ots)

Am 17.08.2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der 
B110 Höhe Stolpe an der Peene. Die 37-jährige Fahrerin eines Pkw 
Skoda kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw Opel der
vor ihr fahrenden 44-jährigen Fahrzeugführerin.
Beide Frauen wurden durch Rettungswagen leichtverletzt zur 
Untersuchung in das umliegende Krankenhaus verbracht.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 25.000 
Euro. Die B110 musste zur Unfallaufnahme, Versorgung der Fahrerinnen 
und Bergung der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

