Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sexuelle Belästigung Minderjähriger in Waren

Waren (ots)

Am vergangenen Samstag (17.08.2025) gegen 16:00 Uhr meldete sich ein 14-Jähriges Mädchen telefonisch über die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, um mitzuteilen, dass im Skaterpark in Waren ein Mann andere Kinder unsittlich berühren würde. Die alarmierten Beamten erhielten noch während der Fahrt zum Park eine weitere Meldung eines Vaters, der einen ähnlichen Sachverhalt schilderte.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich zudem aggressiv verhielt. Die Betroffenen, ein 13- und 17-jähriges deutsches Mädchen, gaben vor Ort an, dass der Tatverdächtige sie mehrfach angefasst und sich ihnen in einer unangenehmen Weise genähert haben soll. In einer Situation zog die 13-Jährige ihre Freundin am Arm und sprach den Mann an, dass er dies unterlassen solle. Als er sich ihr später näherte, schrie sie ihn an, wodurch ein Freund, der ebenfalls im Skaterpark zugegen war, dazwischen ging.

Im Laufe des Einsatzes bedrohte der Tatverdächtige andere anwesende Kinder, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle im Polizeirevier Röbel ergab später einen Wert von 2,96 Promille. Bei der Identitätsüberprüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen 36 Jahre alten, deutschen Tatverdächtigen handelt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen sexueller Belästigung sowie - im Zusammenhang mit seinem Verhalten - wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass sich die Beteiligten in diesem Fall absolut richtig verhalten haben. Sollte Ihr Kind einmal in eine ähnliche Situation kommen, raten wir immer dazu, dass es versucht, die Situation aufzulösen. Lautes Rufen und energische Gesten helfen, andere Menschen auf die Lage aufmerksam zu machen - auch wenn die Angst in dem Moment groß ist. Verständigen Sie in jedem Fall immer die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de
Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

