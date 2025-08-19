PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Höhe Sponholz

Sponholz (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 19. August 2025, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104, Höhe Sponholz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 73-jähriger Hyundaifahrer die Bundesstraße 104 aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommend und wollte an der Ampelkreuzung in Richtung Sponholz geradeaus nach Warlin fahren.

Ein 44-jährige Audifahrer kam aus Richtung Warlin und wollte an der Ampelkreuzung nach links (Fahrtrichtung Sponholz) abbiegen. Als die Ampel des Audifahrers auf grün umsprang, setzt er sich in Bewegung und kollidierte kurz darauf mit dem Hyundaifahrer, welcher sich offenbar trotz roter Ampeln in den Kreuzungsbereich begeben hatte.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und seine 66-jährige Beifahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro. Die Bundesstraßen 104 und 197 mussten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Stralsund
Juliane Boutalha
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:51

    POL-NB: Brand eines Bürogebäudes in Sägewerk

    Neu Grüssow (ots) - Am gestrigen Montag, dem 18. August 2025, wurde die Polizei gegen 12:00 Uhr durch die integrierte Rettungsleitstelle über einen Brand in der Lindenallee in Neu Grüssow informiert. Nach derzeitigem Kenntnistand brannte das Bürogebäude eines Sägewerkes in voller Ausdehnung. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Vier Anwohner, die augenscheinlich beim Löschen des Feuers ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 23:55

    POL-NB: PKW kollidiert mit Hauswand und einer leichtverletzten Person

    Neubrandenburg (ots) - Am 18.08.2025 kam es gegen 17:40 Uhr in der Kirschenallee in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 66-jährige deutsche Fahrzeugführerin ihren PKW BMW auf dem Netto-Parkplatz abzustellen und verwechselte hierbei das Bremspedal mit dem Gaspedal. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren