Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erst ein Hausschuh, dann wird es handgreiflich: Auseinandersetzung auf Malchower Parkplatz

Malchow (ots)

Am gestrigen Montagabend (18.08.2025) gegen 21:00 Uhr kam es in Malchow auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Übergriff auf einen 20-Jährigen Deutschen. Der Geschädigte gab an, dass er sich nach Feierabend noch zu einer örtlichen Tankstelle begeben wollte. Auf dem Weg dorthin drehte er spaßeshalber mehrere Runden um einen Kreisverkehr. Daraufhin hätten zwei Mitarbeiter eines Imbisses offenbar mit einem Hausschuh nach seinem Auto geworfen. Der 20-Jährige habe die Situation klären wollen und auf dem Supermarktparkplatz angehalten.

Nach seinen Aussagen sollen die beiden Tatverdächtigen, darunter ein 49-jähriger Deutscher, auf ihn losgegangen sein. Sie sollen mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben, wodurch er sich Verletzungen im Kopfbereich zuzog. Diese mussten noch vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt werden. Anschließend kam der Geschädigte in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Von der Tat liegt der Polizei eine Videoaufzeichnung vor, wodurch einer der Tatverdächtigen bereits namhaft gemacht werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

http://www.polizei.mvnet.de
Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

