Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250909-2: Drei Männer nach versuchtem Einbruch in Wohnhaus und Gartenhütte flüchtig

Erftstadt (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei muskulösen Männern, die am Montagvormittag (8. September) in Erftstadt versucht haben sollen, ein Wohnhaus und eine Gartenhütte aufzubrechen. Alle drei sollen maximal 180 Zentimeter groß und vermummt gewesen sein. Einer soll eine weiße Maske getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 10.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin der Karl-Arnold-Straße verdächtige Geräusche am Haus ihrer Nachbarn. Sie bemerkte dort einen mit einer weißen Maske vermummten Mann, der, als er sie sah, zusammen mit zwei anderen Unbekannten in Richtung Bonner Ring flüchtete. Die Zeugin habe dann umgehend die Polizei informiert. Alarmierte Polizisten stellten an der Haustür Hebelspuren fest. An der Tür zum Gartenhaus im Vorgarten fanden sie ein aufgebrochenes Vorhängeschloss vor. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell