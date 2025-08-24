Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Wildunfälle

Kyffhäuserkreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 22.08.2025, um 05:30 Uhr bis Samstag, den 23.08.2025, um 05:30 Uhr ereigneten sich im Bereich der PI Kyffhäuser insgesamt vier Unfälle unter Beteiligung von Wildtieren - so geschehen auf der L 1032 zwischen Wiedermuth und Toba, auf der L 1221 zwischen Esperstedt und Oldisleben, auf der L 1034 zwischen Rottleben und Bendeleben sowie auf der B 4 zwischen Westerengel und Oberspier.

Alle beteiligten Fahrzeugführer und -insassen blieben zum Glück unverletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro.

Ihren Ausflug in den Straßenverkehr bezahlten ein Reh, ein Wildschwein und ein Dachs jeweils mit ihrem Leben - einem Reh gelang es, seinen Weg nach der Kollision in unbekannte Richtung fortzusetzen.

