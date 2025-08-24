LPI-NDH: Scooter ohne Versicherungsschutz

Kyffhäuserkreis (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, erreichten die PI Kyffhäuser im Laufe des Tages mehrere Meldungen zu begangenen Ladendiebstählen in verschiedenen Einkaufsmärkten. Einmal im REWE-Markt in Roßleben und zweimal im Kaufland-Markt in Sondershausen ereigneten sich Ladendiebstähle, bei welchen die festgestellten Personen Waren und Lebensmittel entwendeten, ohne diese ordnungsgemäß zu bezahlen. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnten die Beteiligten zum ...

