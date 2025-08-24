PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scooter ohne Versicherungsschutz

Oldisleben (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 15:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen E-Scooter und dessen 21-jährigen Fahrer in der "Alten Heldrunger Straße" in Oldisleben. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für den Scooter abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und Anzeige gegen Fahrer erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 12:00

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

    Artern (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, kurz vor 15:30 Uhr ereignete sich im Bereich der "Neuen Straße" in Artern ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen, bei welchem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Im Kurvenbereich beabsichtigte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ein anderes parkendes Fahrzeug zu umfahren und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei der Kollision ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:00

    LPI-NDH: Diebstahl von Kennzeichen

    Heldrungen (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung, dass es in Heldrungen, im Bereich Bahnhof Heldrungen, zu einem Diebstahl von amtlichen Kennzeichen gekommen sei. Im Zeitraum von Donnerstag (21.08.2025) gegen 17:00 Uhr bis Freitag (22.08.2025) gegen 11:15 Uhr entwendeten unbekannte Personen die vordere und hintere Kennzeichentafel "F-PS 3782" eines abgestellten Pkw Ford. Der Schaden wird aktuell auf ca. 50,00 EUR beziffert. Personen, ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 12:00

    LPI-NDH: Tag der Langfinger...

    Kyffhäuserkreis (ots) - Am Freitag, den 22.08.2025, erreichten die PI Kyffhäuser im Laufe des Tages mehrere Meldungen zu begangenen Ladendiebstählen in verschiedenen Einkaufsmärkten. Einmal im REWE-Markt in Roßleben und zweimal im Kaufland-Markt in Sondershausen ereigneten sich Ladendiebstähle, bei welchen die festgestellten Personen Waren und Lebensmittel entwendeten, ohne diese ordnungsgemäß zu bezahlen. Durch aufmerksame Mitarbeiter konnten die Beteiligten zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren