Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Scooter ohne Versicherungsschutz
Oldisleben (ots)
Am Freitag, den 22.08.2025, gegen 15:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser einen E-Scooter und dessen 21-jährigen Fahrer in der "Alten Heldrunger Straße" in Oldisleben. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für den Scooter abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt und Anzeige gegen Fahrer erstattet.
