Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Artern (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, kurz vor 15:30 Uhr ereignete sich im Bereich der "Neuen Straße" in Artern ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen, bei welchem eine Beteiligte leicht verletzt wurde. Im Kurvenbereich beabsichtigte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin ein anderes parkendes Fahrzeug zu umfahren und kollidierte dabei mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei der Kollision beider Pkw wurde die beteiligte 37-Jährige leicht verletzt und wurde in der Folge durch den angeforderten Rettungsdienst medizinisch versorgt. An beiden Pkw entstand insgesamt unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,00 EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich.

