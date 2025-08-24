PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Kennzeichen

Heldrungen (ots)

Am Freitag, den 22.08.2025, erhielt die PI Kyffhäuser die Meldung, dass es in Heldrungen, im Bereich Bahnhof Heldrungen, zu einem Diebstahl von amtlichen Kennzeichen gekommen sei. Im Zeitraum von Donnerstag (21.08.2025) gegen 17:00 Uhr bis Freitag (22.08.2025) gegen 11:15 Uhr entwendeten unbekannte Personen die vordere und hintere Kennzeichentafel "F-PS 3782" eines abgestellten Pkw Ford. Der Schaden wird aktuell auf ca. 50,00 EUR beziffert.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und / oder zum Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten sich bei der PI Kyffhäuser unter der benannten Telefonnummer zu melden.

Aktenzeichen: 0219053/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

