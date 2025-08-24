Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Abflug" unter Alkohol

B 84 (ots)

Am Samstag, den 23.08.2025, gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der B 84 zwischen Billeben und Allmenhausen ein Verkehrsunfall eines Krad-Fahrers. Der 49-jährige Fahrer einer Suzuki geriet dabei in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort durch den eingesetzten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem Krad-Fahrer durchgeführt, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Das beschädigte Krad Suzuki wurde durch den angeforderten Abschleppdienst geborgen.

