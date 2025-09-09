PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250909-1: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Schiebetür aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Montagabend (8. September) und Dienstagmorgen (9. September) in eine Bäckerei in Pulheim eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der Unbekannte oder die Unbekannten zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 2.45 Uhr die Schiebetür einer Bäckerei an der Straße "Auf dem Driesch" aufgehebelt haben. Alarmierte Polizisten fanden eine aufgebrochene Kasse sowie einen aufgebrochenen und durchwühlten Kellerraum vor. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

