Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250910-2: Unbekannter überfällt Bäckerei - Zeugensuche

Brühl (ots)

Mitarbeiterin mit Waffe bedroht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem circa 180 Zentimeter großen und zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Mittwochmorgen (10. September) eine Bäckerei in Brühl-Pingsdorf überfallen und Bargeld erbeutet zu haben. Der Unbekannte habe zur Tatzeit eine blaue Jeans, eine dunkle Kapuzenjacke und schwarze Lederhandschuhe getragen. Zudem habe er eine Kapuze übergezogen und die Unterhälfte seines Gesichts mit einem schwarzen Tuch mit weißem Muster maskiert.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Täter gegen 6.05 Uhr die Bäckerei an der Euskirchener Straße betreten. Laut Angaben einer Mitarbeiterin habe er sie mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend habe er in die Kasse gegriffen, Bargeld herausgenommen und sei in Richtung Römerstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort, befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell