PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250910-2: Unbekannter überfällt Bäckerei - Zeugensuche

Brühl (ots)

Mitarbeiterin mit Waffe bedroht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem circa 180 Zentimeter großen und zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Mittwochmorgen (10. September) eine Bäckerei in Brühl-Pingsdorf überfallen und Bargeld erbeutet zu haben. Der Unbekannte habe zur Tatzeit eine blaue Jeans, eine dunkle Kapuzenjacke und schwarze Lederhandschuhe getragen. Zudem habe er eine Kapuze übergezogen und die Unterhälfte seines Gesichts mit einem schwarzen Tuch mit weißem Muster maskiert.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Täter gegen 6.05 Uhr die Bäckerei an der Euskirchener Straße betreten. Laut Angaben einer Mitarbeiterin habe er sie mit einer Waffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend habe er in die Kasse gegriffen, Bargeld herausgenommen und sei in Richtung Römerstraße geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort, befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:32

    POL-REK: 250910-1: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

    Kerpen (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagabend (8. September) und Dienstagnachmittag (9. September) in Kerpen zwei Transporter aufgebrochen und aus einem Fahrzeug zahlreiche Werkzeuge entwendet haben sollen. Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:01

    POL-REK: 250909-1: Einbruch in Bäckerei - Zeugensuche

    Pulheim (ots) - Schiebetür aufgehebelt Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Zeitraum zwischen Montagabend (8. September) und Dienstagmorgen (9. September) in eine Bäckerei in Pulheim eingebrochen sein sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren