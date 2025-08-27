Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall im Kreisverkehr mit E-Scooter - beteiligtes Fahrzeug entfernt sich unerlaubt

Mit seinem E-Scooter befuhr am Dienstag, 26.08.2025 gegen 21.20 Uhr ein 20 Jahre alter Mann den Kreisverkehr von der Schulhausstraße kommend. Von der Fricktalstraße herkommend fuhr ein grauer Ford Fiesta ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah den darin fahrenden 20-Jährigen. Der Ford kollidierte mit dem E-Scooter, wobei sich der 20-Jährige leicht an der Hand verletzte. Der Ford setzte seine Fahrt in Richtung Grenzübergang fort. Am E-Scooter entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem grauen Ford Fiesta geben können.

