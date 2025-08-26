Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Minseln: Totes Pferd verstarb durch Krankheit

Freiburg (ots)

Vergangenen Freitag, 22.08.2025, bot sich einer Pferdebesitzerin ein grausam wirkendes Bild auf ihrer Pferdekoppel: Dort lag ihre Stute -zunächst ohne jede Erklärung- verendet auf der Wiese. Weil die Umstände mysteriös wirkten, machte sie alles richtig und alarmierte die Polizei, die sich sofort der Klärung des Sachverhaltes annahm. Sie kam mit Ermittlern, Spurensicherern und Veterinärinnen vor Ort. Die vorgefundene Situation warf tatsächlich einige Fragen auf, weshalb intensiv an der Klärung des Geschehensablaufs gearbeitet wurde. Die vorläufigen Ergebnisse der eingeleiteten veterinärmedizinischen Untersuchung bei der CVUA Freiburg bringen nun Klarheit: Todesursächlich war eine im Anfangsstadium schwer zu erkennende und tödliche Erkrankung, an welcher das Pferd nachts verendete und im Anschluss schnell Insekten und Wildtiere anlockte.

rb G/U

