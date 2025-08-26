Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall zwischen Lastkraftwagen und Omnibus - zwei Verletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.08.2025, gegen 07.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Jurastraße und der Straße "Trottäcker" zu einem Unfall zwischen einem Lastkraftwagen und einem Omnibus. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 36-jährige Fahrer des Lastkraftwagens befuhr die Straße "Trottäcker" und übersah an der Kreuzung zur Jurastraße einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Omnibus. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalles befanden sich keine Fahrgäste im Omnibus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Spezialabschleppfirmen geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Streckenabschnitt bis gegen 11.30 Uhr gesperrt, was einige wohl unbelehrbare Verkehrsteilnehmer offensichtlich nicht wirklich interessierte, da sie trotz den Straßenabsperrungen in den Bereich hineinfuhren. 17 Fahrer beziehungsweise Fahrerin gelangten diesbezüglich zur Anzeige. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer steht zudem im Verdacht einen verkehrsregelnden Polizeibeamten beleidigt zu haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell